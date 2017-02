Leger Guatemala houdt Nederlandse abortusboot tegen

Het leger van Guatemala heeft de Nederlandse abortusboot van Women on Waves geblokkeerd. De boot ligt voor de kust van het Midden-Amerikaanse land.

Het is nu niet mogelijk voor vrouwen om aan boord een veilige abortus te ondergaan. De activisten van Women on Waves kunnen niet van de boot af.

Women on Waves zegt dat er geen juridische grond is om het schip te blokkeren. Alle abortussen worden uitgevoerd in internationale wateren. De boot valt daardoor onder het Europees recht, en buiten de jurisdictie van Guatemala.

Katholieke Kerk

De boot ligt sinds woensdag in de haven van Quetzal. De bedoeling was om vijf dagen in Guatemala te blijven. Onder meer de Rooms-Katholieke Kerk protesteerde tegen de komst van de boot. Volgens het leger komt de opdracht om de boot vast te houden van president Jimmy Morales.

Volgens Women on Waves worden er elk jaar meer dan 60.000 illegale abortussen uitgevoerd in Guatemala. Vaak worden dat gedaan door mensen die daar niet voor zijn opgeleid. Vooral arme vrouwen lopen volgens de organisatie een groot risico.