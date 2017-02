Criticus van Filipijnse president Duterte opgepakt

In de Filipijnen is een senator die kritiek had op het anti-drugsbeleid van president Duterte opgepakt. Leila de Lima wordt beschuldigd van het aannemen van geld van drugsdealers. Tegen journalisten zei ze toen ze gearresteerd werd dat ze onschuldig is. "De waarheid zal aan het licht komen en ik zal gerechtigheid krijgen", aldus De Lima.

Afgelopen jaar was De Lima voorzitter van een Senaatscommissie die onderzoek deed naar het anti-drugsbeleid van Duterte. Ze werd door aanhangers van de president vervangen als voorzitter van de commissie. Niet lang daarna werd een onderzoek gestart naar haar banden met drugsdealers.

"Seriemoordenaar"

Eerder deze week noemde ze Duterte een "sociopathische seriemoordenaar", en riep ze leden van zijn kabinet op om hem ongeschikt voor het ambt te verklaren. Naast De Lima zijn ook haar voormalige chauffeur en een bodyguard aangehouden. Ze kunnen niet op borgtocht vrijkomen.

Sinds president Duterte aan de macht is in de Filipijnen treedt de politie hard op tegen mensen die ervan worden beschuldigd drugsdealers en -gebruikers te zijn. Daarbij zijn meer dan 7700 mensen om het leven gekomen. Zeker 2500 van hen zijn gedood bij politie-operaties. In de andere gevallen loopt het onderzoek nog.