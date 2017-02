Trump wil Amerikaans kernwapenarsenaal uitbreiden

President Donald Trump wil het Amerikaanse kernwapenarsenaal uitbreiden. Zo moet de VS weer koploper worden als het gaat om het aantal kernwapens.

"Ik zou het liefst zien dat geen enkel land kernwapens heeft. Maar als ze er toch zijn, dan moeten wij de meeste hebben", zei Trump tegen persbureau Reuters. Volgens een stichting die het aantal kernwapens bijhoudt heeft Rusland er op dit moment 7000, tegenover 6800 van de VS.

Als Amerika meer kernkoppen wil hebben dan is dat in strijd met het huidige START-kernwapenverdrag. Trump heeft eerder al laten weten dat hij dat verdrag nadelig vindt voor de VS. Als er in 2021 geen verlenging van het verdrag komt, dan mogen beide landen weer zoveel strategische kernwapens plaatsen als ze willen.