Bedrijf achter Googles zelfrijdende auto beschuldigt Uber van diefstal

Een zusteronderneming van Google, Waymo, is een rechtszaak begonnen tegen oud-Google-medewerker Anthony Levandowski. Hij zou technische informatie hebben doorgespeeld aan taxidienst Uber. Het gaat om techniek die Uber wil gebruiken bij de ontwikkeling van zelfrijdende taxi's.

Levandowski heeft volgens Waymo bij zijn vertrek 14.000 vertrouwelijke documenten op zijn laptop gezet. Hij begon daarna een eigen bedrijf. Afgelopen jaar kocht Uber dat bedrijf voor 680 miljoen dollar om de technische kennis in handen te krijgen, tot woede van Waymo.

Levandowski had een hoge functie bij Googles project om een zelfrijdende auto te ontwikkelen. Google is inmiddels zelf gestopt met dat project. De technologie daarachter is ondergebracht bij Waymo.