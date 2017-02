De storm is voorbij, de hulpdiensten hadden het druk

De storm die donderdag over Nederland trok is voorbij, het KNMI heeft even voor middernacht code oranje ingetrokken. De wind neemt gedurende de nacht af. Volgens het KNMI had de storm flinke uitschieters.

De hulpdiensten hadden een drukke dag door het slechte weer. Tussen 12.00 uur en 23.00 uur kwamen bijna 1250 meldingen binnen die te maken hadden met stormschade. Dat blijkt uit cijfers van de website alarmeringen.nl, die alle meldingen bijhoudt.

De meeste meldingen kwamen uit de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, daar werd 126 keer een oproep gedaan. In de regio Haaglanden kwamen 102 meldingen binnen.

Van alle steden was het het drukst in Den Haag, daar moesten de hulpdiensten 53 keer in actie komen. In Amsterdam en Rotterdam kwamen elk 35 meldingen binnen.

Schiphol

Ook voor Schiphol was het een pittige dag. Rond 22.00 uur waren er 175 vluchten geannuleerd. Hoewel de storm is gaan liggen, zijn de problemen op de luchthaven nog niet voorbij.

Omdat het op andere plekken in Europa ook stormt, lopen ook vluchten naar Schiphol vertraging op. Morgenochtend moet alles weer normaal zijn.

Eerder op de dag kwam er een vliegtuig bij Schiphol in de problemen. Bij de landing brak het landingsgestel aan één kant af, waardoor het toestel scheef op de grond kwam te staan. Het is niet duidelijk of dat is veroorzaakt door de storm.