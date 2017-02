Van den Brom: dit valt niet te accepteren

'Koppen bij elkaar steken'

Volgens Van den Brom werden in Lyon alle afspraken geschonden. "Bij balbezit wilden we het groot maken en bij balverlies compact. Maar we hebben constant op een heel 'groot' veld gespeeld. Dat baart me enorme zorgen."

"Wij zijn goed als we het samen doen, maar ook heel slecht als dat niet gebeurt. Dat is vanavond wederom naar voren gekomen. We moeten de koppen bij elkaar steken om hier uit te komen."