9 jaar cel voor schietpartij op klaarlichte dag in Tilburg

Een 57-jarige man uit Tilburg moet negen jaar de cel in voor poging tot doodslag. Hij opende in 2015 op klaarlichte dag op straat het vuur op een auto. Een man van 37 die ook betrokken was bij de schietpartij moet drie maanden de cel in voor verboden wapenbezit.

In de beschoten auto zaten drie mannen. Een van hen, een man van 25, raakte gewond. Zo'n zes auto's raakten beschadigd, schrijft Omroep Brabant.

Na de schietpartij werden vijf mensen aangehouden. De politie moest hen al snel laten gaan toen bleek dat ze er niets mee te maken hadden. De schutter werd de volgende dag in Friesland opgepakt.