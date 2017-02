Nog vertraging op Schiphol

Veel overlast heeft de eerste storm van het jaar niet veroorzaakt, maar voor Schiphol was het wel een pittige dag. Rond 22.00 uur waren er 175 vluchten geannuleerd. Andere vluchten zijn anderhalf tot twee uur vertraagd.

De storm is over zijn hoogtepunt heen, maar de problemen zijn daarmee nog niet opgelost, zegt een woordvoerder. "Het is een domino-effect. Het stormt op meerdere plekken in Europa, dus de vluchten vanuit bijvoorbeeld Londen komen ook al vertraagd binnen."

De woordvoerder verwacht dat de problemen in de ochtend weer verholpen zijn.

Het incident met een vliegtuig op de Oostbaan heeft tot weinig extra vertraging geleid. "Er waren toen nog maar twee banen in gebruik, dus we konden uitwijken naar een andere."