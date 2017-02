Anderlecht ontsnapt bij FC Zenit

Anderlecht heeft in de Europa League met moeite de achtste finales bereikt. FC Zenit won in St. Petersburg met 3-1 van de Belgen die thuis met 2-0 hadden gewonnen en in Rusland op de valreep de verlossende tegentreffer maakten.

Zenit domineerde en Giuliano maakte de 1-0 na goed werk Artem Dzjoeba. Die rondde zelf na de pauze een mooie aanval af met een schuivertje en verzorgde de assist bij Giuliano's 3-0.

In de slotminuut kopte Isaac Kiese Thelin de Belgen toch nog verder.

Apoel verrast Athletic Club

Apoel Nicosia, met Boy Waterman op doel en Lorenzo Ebecilio in de tweede helft als invaller in het veld, schakelde Athletic Club (finalist in 2012) uit. Nadat in Bilbao met 3-2 was verloren, werd het op Cyprus 2-0 door een fraaie volley van Pieros Sotiriou en een benutte strafschop van Giannis Gianniotas.

Hoewel de Spanjaarden in de tweede helft ruime tijd met een man meer speelden na de tweede gele kaart voor Sotiriu, werd er niet meer gescoord in Nicosia.