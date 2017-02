Ranieri ontslagen bij Leicester City

Leicester City heeft trainer Claudio Ranieri ontslagen. De Italiaanse trainer leidde Leicester City tot ieders verrassing vorig seizoen naar de landstitel.

Dit seizoen presteert de ploeg alleen goed in de Champions League. Leicester verloor woensdagavond bij Sevilla met 2-1.

Leicester City staat in de Premier League op de zeventiende plaats, één punt boven de degradatiestreep. De titelhouder ontvangt maandag Liverpool. De assistenten Craig Shakespeare en Mike Stowell hebben de leiding over de ploeg tot een opvolger voor Ranieri is gevonden.

Beste coach

"Dit is de moeilijkste beslissing die we de afgelopen jaren hebben moeten nemen", aldus de clubleiding op de website. "Toch moeten we het belang van de club voorop zetten, ondanks onze persoonlijke gevoelens voor Claudio."