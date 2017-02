52 miljoen per jaar: Rooney blijft toch bij United

Wayne Rooney blijft bij Manchester United. De Engelse spits kon in China naar verluidt ruim 1 miljoen euro per week gaan verdienen, maar geeft de voorkeur aan een langer verblijf in Engeland.

"Ik ben dankbaar voor de interesse van andere clubs, maar ik wil graag deel uit blijven maken van Manchester United", zegt Rooney op de website van de Engelse voetbalclub.

Opwindende tijd

De 31-jarige aanvaller werd vorige maand topscorer aller tijden met 250 doelpunten voor United. Toch is hij onder coach José Mourinho niet meer verzekerd van een basisplaats. Hij stond dit seizoen pas acht keer in de basis in de Premier League.

Rooney: "Het is een opwindende tijd bij de club. Ons team vecht voor successen op vier fronten en hopelijk kan ik daar een volwaardig aandeel aan leveren."