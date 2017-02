Venezolaanse langlaufer debuteert met vallen en opstaan in de sneeuw

Het was eigenlijk de bedoeling dat Solano vorige maand al een trainingskamp in Zweden zou beleggen, om voor het eerst kennis te maken met de sneeuw. Maar bij zijn eerste poging om naar Europa te komen, werd hij in Frankrijk aangezien voor illegale immigrant en opgepakt.

"Toen ik op 19 januari aankwam in Parijs, vertelde ik dat ik onderweg was naar Zweden om te trainen", vertelde Solano. "Maar ze geloofden niet dat ik een langlaufer uit Venezuela was. Ik had maar 28 euro bij en werd teruggestuurd naar Venezuela."

Na een crowdfundingactie van een Finse zakenman kon Solano een nieuw vliegticket kopen, maar tijd om te oefenen in de sneeuw was er niet meer.