Vrachtwagen geschaard op de Van Brienenoord, A16 dicht

Op de Van Brienenoordbrug is een vrachtwagen geschaard, vermoedelijk door de wind. Op de A16 in de richting van Rotterdam naar Breda is de weg geblokkeerd. Het verkeer staat vast vanaf knooppunt Terbregseplein.

Rijkswaterstaat probeert de automobilisten die zijn ingesloten tussen Terbregseplein en de Van Brienenoordbrug te bevrijden. Vanwege kijkers staat er op de brug ook de andere kant op file.