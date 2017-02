Kjeld Nuis zet in Calgary zinnen op derde wereldtitel

Nuis was twee weken geleden op de olympische baan in Gangneung bij de WK afstanden de beste op de 1.000 en 1.500 meter. Het duurde even voordat hij besefte wat voor prestatie hij had geleverd. "Alles gaat een beetje langs je heen", zegt Nuis. "De eerste keer dat ik echt merkte dat ik wereldkampioen was, was toen ik in de kleedkamer met mijn meisje facetimede. Ze moest huilen en toen dacht ik: wat heb ik gedaan?! Kippenvel."

Direct na het toernooi in Zuid-Korea moest hij de knop omzetten en zich richten op de WK sprint. Met een 23 uur durende reis naar Canada voor de boeg was dat niet altijd even makkelijk. "Ik moest tijdens de vlucht bijslapen, maar dat lukte helemaal niet. Ik zat nog vol adrenaline en er waren nog allerlei berichtjes op mijn telefoon die ik nog niet beantwoord had."

Nieuwe doelen

Eenmaal aangekomen in Calgary, ging Nuis al snel de baan op. Hij heeft namelijk ook een ander doel. "Onder de 1.07 komen op de 1.000 meter. Dat klinkt gewoon mooi. Daar ben ik mee bezig, alleen heeft het geen prioriteit op dit moment." Maar als dat lukt, komt hij vanzelf in de buurt van het Nederlands record van Stefan Groothuis dat op 1.06,96 staat.

Vooralsnog is dit weekend de wereldtitel pakken het voornaamste doel. En dan telt echt alleen maar de eerste plaats, zegt Nuis. "De tweede plaatsen telden al niet meer, daar had ik er al genoeg van. Supermooi dat het in Zuid-Korea is gelukt, maar dit is gewoon weer een ander toernooi met een andere baan. Ik weet niet hoe het zal gaan, maar ik heb er wel veel zin in."