Duitse beeldhouwer Koenig, maker monument Mauthausen, overleden

De Duitse beeldhouwer Fritz Koenig, een van de belangrijkste naoorlogse kunstenaars in Duitsland, is overleden. Hij stierf op de leeftijd van 92 jaar in zijn woning in Landshut in Beieren.

Koenig maakte onder andere het bolvormige kunstwerk dat, weliswaar beschadigd, overeind bleef staan bij de aanslag op het World Trade Center in New York op 11 september 2001. Het werk The Sphere, of in het Duits Kugelkaryatide N.Y., stond tussen de twee torens in.

In het voormalige concentratiekamp Mauthausen staat een monument voor de Bondsrepubliek Duitsland van de hand van Koenig. Hij ontwierp ook het gedenkteken voor de slachtoffers van de aanslag op de Olympische Spelen in 1972 in München.

Koenig maakte vaak geometrische, abstracte figuren. Ook in Utrecht staat werk van Koenig: in het parkje op de Mariaplaats de ronde bank Grosses Sitzlandschaft.