Sauber als eerste naar buiten met nieuwe F1-bolide

Nieuwe regels

Door de nieuwe technische regels hebben de auto's in 2017 onder andere bredere banden en een bredere achtervleugel. Dat zorgt voor meer grip, waardoor de coureurs ook harder door de bochten kunnen rijden.

De vernieuwde regels moeten leiden tot veel snellere rondjes dan in het verleden. Internationale autosportbond FIA verwacht een verschil van meer dan drie seconden per ronde.

Vanaf nul

"Vanwege de nieuwe regels moesten we de auto helemaal vanaf nul opbouwen", legt renstal Sauber uit. "We konden helemaal niks overnemen van zijn voorganger, de C35."

Ook de kleurstelling is dit jaar iets anders bij Sauber. De renstal bouwde een speciale blauw-witte jubileumeditie met gouden in plaats van gele accenten, want het team rijdt dit jaar voor het 25ste seizoen in de Formule 1. De Zweed Marcus Ericsson en de Duitser Pascal Wehrlein gaan dit jaar in de jubileumauto van Sauber rijden.

Wachten op Verstappen

Max Verstappen moet nog even geduld hebben voordat zijn nieuwe bolide wereldkundig gemaakt wordt. Zijn team Red Bull onthult zondag de auto voor het nieuwe seizoen. Daarna mag Verstappen er wel snel het circuit mee op; op maandag beginnen zijn testdagen in Barcelona.

Het Formule 1-seizoen begint op 26 maart met de Grand Prix van Australië.