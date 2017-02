Minister Blok: politici kunnen veilig de straat op

Politici die op campagne gaan kunnen gewoon de straat op. Dat zegt minister Blok van Veiligheid en Justitie.

Er is volgens hem geen aanleiding om aan te nemen dat personen die door de Dienst Bewaken en Beveiligen DBB worden beschermd gevaar hebben gelopen door een lek bij de dienst. Deze week werd bekend dat een medewerker van de DBB informatie lekte. Hij wordt ervan verdacht vertrouwelijke informatie te hebben gelekt naar een Marokkaans-Nederlandse criminele organisatie en zit inmiddels vast.

"Wij zorgen ervoor dat politici in Nederland veilig campagne kunnen voeren", aldus minister Blok. Onder anderen de leden van het Koninklijk Huis, diplomaten en bedreigde politici worden door de DBB beschermd.

"We hebben onder meer gesproken met de heer Wilders omdat het ook zijn beveiliging betreft. Dan is het logisch dat we rechtstreeks met hem doorspreken hoe we ervoor zorgen dat hij en alle andere politici in Nederland veilig campagne kunnen voeren. We hebben de overtuiging dat iedereen dat veilig kan doen. Daar staan we voor in", aldus Blok.

Openbaar Ministerie

Op de vraag of er nu extra maatregelen genomen zijn wil de minister niet ingaan.

Eerder zeiden korpschef Akerboom en premier Rutte al dat de veiligheid van bedreigde politici niet in gevaar is geweest door een lek bij de DBB. Zolang het onderzoek loopt wil de minister verder niet ingaan op de inhoud van de zaak en de aard van informatie die gelekt is, hij laat weten dat het Openbaar Ministerie er "boven op" zit.