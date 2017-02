De Volksbank levert de schatkist 135 miljoen euro op

De Volksbank, de nieuwe naam van de moeder van SNS Bank, ASN bank en Regiobank, heeft in 2016 minder winst gemaakt. Afschrijvingen op een oude hypotheekportefeuille en een voorziening voor plannen om efficiënter te werken, drukken de winst van de staatsbank. De nettowinst van 329 miljoen euro ligt daardoor bijna 20 miljoen euro lager dan in 2015.

Aan de andere kant werd meer verdiend door de aantrekkende economie. Zo viel er gereserveerd geld voor slechte leningen vrij, 68 miljoen euro, doordat er veel minder tegenvallers en wanbetalingen waren. Ook de beleggingen leverden meer op.

De Nederlandse staat spint garen bij de goede gang van zaken bij de staatsbank, want 135 miljoen euro vloeit richting de schatkist. Een jaar eerder was dat nog 100 miljoen.

Minder spaargeld

Er werden fors meer nieuwe hypotheken verstrekt, hetgeen de bank een marktaandeel opleverde van 5,7 procent. In 2015 was dat nog 4,1 procent. SNS is een kleine speler op de hypotheekmarkt. Ter vergelijking: Rabobank en ABN Amro hebben een marktaandeel in nieuwe hypotheken van rond de 20 tot 25 procent. De hypotheekportefeuille van SNS bedraagt 45 miljard, die van Rabobank 196 miljard en 150 miljard euro voor ABN Amro.

De bank verloor wel 1 procent aan spaargeld en daarmee ook licht marktaandeel. Bij de drie banken van de Volksbank is in totaal 36,6 miljard euro gestald. Klanten haalden hun spaargeld weg bij de bank, omdat deze met ingang van 1 januari nog maar één bankvergunning heeft voor de drie merken.

Dat betekent dat het spaartegoed voortaan maar een keer tot 100.000 euro is gegarandeerd, in plaats van drie keer 100.000 euro op spaarrekeningen bij de drie bankdochters.

Staatsbank

De groei van de economie zet volgens de bank dit jaar door. Daardoor hoeft er minder geld opzij gezet te worden voor slechte leningen. De lage rente en de huizenmarkt zullen zorgen voor vraag naar hypotheken.

Sinds 1 januari heet SNS Bank NV, de moeder van SNS, Regiobank, BLG Wonen en ASN bank, de Volksbank. Met de nieuwe naam wil de staatsbank duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en mensgerichtheid onderstrepen. Uit efficiency en kostenbesparingen voor toezicht is er maar één bankvergunning meer in plaats van drie afzonderlijke.

Op termijn wordt de bank weer geprivatiseerd en naar de beurs gebracht. Het kabinet voelt niets voor een staatsbank, in tegenstelling tot partijen in de Tweede Kamer. Volgens minister Dijsselbloem is destijds met Brussel afgesproken dat de bank met staatssteun gered mocht worden mits deze te zijner tijd weer verkocht wordt.