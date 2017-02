In het luchtledige wil Kupers naar EK-finaleplaats

Het doel heiligt alle middelen. Als een Achterhoeker zich op de loopband in een rokje hult, dan weet je dat er iets speciaals aan de hand is. Via zogeheten luchttrainingen wil Thijmen Kuipers een finaleplaats halen op de 800 meter bij de komende EK indoor.

"Eigenlijk is dit de perfecte manier om hard te lopen, zonder last te hebben van de zware belasting van mijn volle gewicht", zegt de 25-jarige atleet uit Doetinchem.

Het is een koddig gezicht als Kupers het rokje aantrekt. Dat vult zich met lucht en dan wordt hij met een mechaniek opgetild. "Als je hardloopt, heb je al snel vijf keer je lichaamsgewicht bij elke stap. Dit is de perfecte manier om kilometers te blijven maken zonder dat ik geblesseerd raak."