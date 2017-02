Wekdienst van 23 februari: dit gebeurde terwijl je sliep

Goedemorgen, het is vandaag eerst zacht en regenachtig, maar de wind speelt de hoofdrol. In de middag en avond komt het tot een westerstorm en tot diep landinwaarts komen zware tot zeer zware windstoten voor van 90 tot 130km/u. Het wordt 9 of 10 graden.

Wat heb je gemist?

'CO2 uitstoot veel hoger door lucht- en scheepvaart'

Nederland is verantwoordelijk voor een veel grotere hoeveelheid CO2-uitstoot dan doorgaans wordt berekend, stellen milieuorganisaties Milieudefensie, Greenpeace en Natuur & Milieu. Dat komt doordat in de cijfers het aandeel dat wordt veroorzaakt door luchtvaart en scheepvaart niet wordt meegeteld. Ook in het klimaatakkoord van Parijs zijn de luchtvaart en de scheepvaart buiten schot gebleven, omdat moeilijk te bepalen is welk land precies verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot. De organisaties vinden dat landen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en onderling afspraken moeten maken.