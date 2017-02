'Advocaat Franken smokkelde post voor Holleeder gevangenis in'

Willem Holleeder kreeg in de zwaarbewaakte gevangenis van Vught post toegespeeld via zijn toenmalige advocaat Stijn Franken. Zo kon hij contact onderhouden met de buitenwereld. Dat meldt De Telegraaf.

De politie en het OM houden er rekening mee dat er, ondanks de strenge veiligheidsmaatregelen, op dezelfde manier post van Holleeder naar buiten ging.

De recherche ontdekte de brieven tijdens een routineonderzoek in Holleeders cel op 11 april 2016. Justitie vermoedde al langer dat Holleeder sinds 2014 contact had met de buitenwereld.

Justitie is woedend op Franken. Volgens het OM handelde hij in strijd met de gevangenisregels en met de regels van zijn eigen beroepsgroep. De hoofdofficier van justitie in Amsterdam eist opheldering van de deken van de Orde van Advocaten, schrijft de krant.

Franken wil tegenover de NOS niet reageren op het verhaal in De Telegraaf.

Doorgeefluik

Het lekken staat in het onderzoek naar de vermeende pogingen van Holleeder om zijn twee zussen en journalist Peter R. de Vries te laten ombrengen met hulp van twee medegedetineerden. De zussen Sonja en Astrid spraken in hun verklaringen aan de politie over advocaat Franken als doorgeefluik naar hun broer.

De gevonden brieven komen van mevrouw A. Wassink, bekend als Sevda D., de Turkse weduwe van de in 2000 in Den Bosch geliquideerde Erik Wassink en later een vriendin van Holleeder. Zij heeft bekend dat ze via Franken contact had met hem. Holleeder zelf ontkende het contact.

De recherche is er ook achter gekomen dat Holleeder via Franken communiceerde met de zware crimineel Lucas Boom, die vorig jaar werd geliquideerd.

Gevoelig

Peter R. de Vries reageert in de krant met verbijstering. Hij zegt dat het lek geen ongelukje is, maar "keiharde opzet". "Als er één advocaat is die weet hoe extreem gevoelig dit ligt, is het Stijn Franken."

Franken is behalve advocaat ook hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Utrecht.