'Neres doet een beetje denken aan Neymar'

Bombarie

In Nederland werd Neres met de nodige bombarie gepresenteerd. Logisch, hij is de duurste buitenlandse aankoop ooit van Ajax. De Amsterdammers telden zo'n twaalf miljoen euro voor hem neer. Pereira: "In Sao Paulo was het heel groot nieuws. In de rest van Brazilië niet. Ook wel logisch, want hij heeft niet zoveel wedstrijden gespeeld."

Neres kwam in augustus vorig jaar bij de selectie van Sao Paulo en speelde sindsdien acht duels.

Pereira denkt dat Ajax een uitstekende aankoop heeft gedaan. "Ze hebben een talentvolle speler gekocht voor een heel redelijke prijs. Twaalf miljoen is 'a very good price'. Dat bedrag heeft me echt verrast."