VN-vredesgesprekken Syrië hervat, geen doorbraak verwacht

Vandaag worden de VN-vredesbesprekingen in Genève over het conflict in Syrië na bijna een jaar hervat. In april vorig jaar stopten de onderhandelingen zonder dat er enig succes was geboekt.

De VN-gezant voor Syrië, De Mistura, zei gisteren dat hij geen doorbraak verwacht bij de gesprekken, maar hij blijft positief. "Ik ben ervan overtuigd dat het de moeite waard wordt", zei hij. "We willen het Syrische volk, de Syrische partijen, een serieuze kans geven op een soort van dialoog."

De gesprekken zullen zich vooral richten op een politieke oplossing voor het conflict, waarvoor nieuwe verkiezingen, een nieuwe grondwet en bestuur nodig zijn. Assad wil dat de rebellen eerst de wapens neerleggen voordat daar over gesproken kan worden. De rebellen willen juist dat Assad eerst opstapt.

"Geen vertrouwen"

In de onderhandelingen van vorig jaar kwam het nooit tot een face-to-face-gesprek. Dat moet nu veranderen, zegt de Syrische oppositie. Een woordvoerder zei dat de oppositie hoopt op een serieuze gesprekspartner. Hij betwijfelt of de Syrische regering hierop ingaat. "Zij zijn hier niet om een politieke transitie te bespreken, maar ze zijn hier om tijd te rekken en meer oorlogsmisdaden in Syrië te plegen. Er is geen vertrouwen in dit regime."

De situatie is voor Assad nu gunstiger dan vorig jaar. Zijn troepen heroverden in december de stad Aleppo op de rebellen. Ook boeken ze vooruitgang in de strijd rond de hoofdstad Damascus.

De VN-besprekingen zijn niet de eerste vredesgesprekken sinds april. Vorige maand spraken Iran, Rusland en Turkije met rebellenleiders en het regime van Assad in Kazachstan. Zij hadden het toen vooral over het staakt-het-vuren dat ze eind december bedongen en over humanitaire hulp.