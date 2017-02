Tweede Kamer eist betere hulp voor kinderen van dakloze ouders

Alle kinderen van dakloze ouders moeten begeleiding krijgen van een deskundige hulpverlener. Regeringspartij PvdA wil dat gemeenten nog dit jaar zorgen dat ieder dakloos kind psychologische hulp krijgt en een ruime meerderheid van VVD, SP, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie is het hier mee eens.

Het gaat om een groep van zo'n 7300 kinderen die nu in de vrouwen- of maatschappelijke opvang zit. Met hun ouders, die vaak kampen met geld-, drugs-of psychische problemen, zijn ze uit huis gezet.

Geplaagde gezinnen

Uit onderzoek blijkt dat er onvoldoende zorg is voor deze groep. Vijftig procent van deze kinderen heeft gedragsproblemen en weinig vertrouwen in zichzelf. "Het gaat om de meest kwetsbare kinderen in Nederland, die uit stabiele, overbelaste en door problemen geplaagde gezinnen komen", zegt PvdA-Kamerlid Ypma.

Intakegesprek

In de opvang krijgen de ouders, vaak de moeder, wel psychologische hulp. Maar kinderen hebben hun eigen problemen en daar moet ook iemand voor zijn, vindt Ypma. Nu krijgt 25 procent van de kinderen een intakegesprek als zij in de opvang komen. De Tweede Kamer wil dat dit 100 procent wordt. Ook moet er voor ieder kind een begeleidingsplan zijn. "Kinderen moeten in beeld zijn en blijven."

De VVD benadrukt dat kinderen moeten opgroeien in een veilige omgeving. "Als je in de maatschappelijke opvang terecht komt, moet je daar zo snel mogelijk de hulp krijgen die je nodig hebt", zegt VVD-Kamerlid Van der Burg. De Tweede Kamer praat vandaag over de kinderen in de maatschappelijke opvang met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid.