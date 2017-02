Steeds minder vrouwen bevallen thuis van een kindje. Volgens het AD beviel in 2015 slechts 13 procent van de vrouwen thuis. Tien jaar geleden was dat nog 23 procent.

Nederland was lange tijd het land waar de meeste thuisbevallingen plaatsvonden. In de jaren negentig lag het percentage rond de 35 procent. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was het met 80 procent zelfs de meest populaire vorm van bevallen.

Volgens de NVOG, de koepel van gynaecologen, is de afnemende populariteit onder meer te verklaren door de toenemende vraag naar pijnstilling. Omdat die thuis niet kan worden toegediend, kiezen vrouwen vaker voor een bevalling in het ziekenhuis.