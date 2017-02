David Bowie postuum geëerd op Brit Awards

De vorig jaar overleden zanger David Bowie heeft gisteravond bij de uitreiking van de jaarlijkse Brit Awards twee prijzen gewonnen. In Londen werd hij verkozen tot 'beste mannelijk Britse soloartiest'. Ook zijn album Blackstar, dat twee maanden na zijn dood verscheen, kreeg een prijs.

Die plaat werd uitgeroepen tot beste album van het jaar. Zijn zoon Duncan Jones nam de award in ontvangst. "Mijn vader ondersteunde altijd mensen die dachten een beetje gek, vreemd of anders te zijn", zei hij. "Deze award is dan ook voor iedereen die anders is."

Bowie overleed op 10 januari 2016 na een lange strijd tegen kanker.

Tribute

George Michael, die eind vorig jaar overleed, werd geëerd met een tribute van het nummer A Different Corner. Dat nummer werd vertolkt door Coldplay-zanger Chris Martin.