'Je waant je op het tussendek van een VOC-schip'

Bijzonder topstuk is het 'octrooi' waarmee de VOC een feit was en daarmee eigenlijk de eerste multinational. Raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt meent dat de staat weinig voordeel heeft als iedere stad een eigen compagnie laat varen. De staat krijg het alleenrecht om handel te drijven, goederen te halen en dat met elk gewild middel, ook als er oorlog voor nodig is.

Samensteller Nancy Hovingh laat ook de eerste aandelen VOC zien. "Maar er werd buiten de VOC om toch gehandeld en dus greep de staat in bij die aandelenhandel. Een parallel naar de recente bankencrisis is gemakkelijk te maken. Joris Luyendijk maakt in de tentoonstelling de vergelijking."