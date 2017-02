Bijna kwart van de stemgerechtigden is ouder dan 65

Van de 12,9 miljoen Nederlanders die 15 maart hun stem uit mogen brengen, is 24 procent 65 jaar of ouder. Bij de verkiezingen in 2012 was dat nog 22 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft die stijging te maken met het effect van de naoorlogse babyboom.

Die geboortegolf liep tot 1955. Vier jaar geleden hadden alleen de babyboomers uit 1946 en deels uit 1947 al de 65-jarige leeftijd bereikt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Bij de komende verkiezingen hebben ook alle mensen tot 1952 de 65 bereikt. Dat is bijna de helft van de hele babyboomgeneratie.

Vier jaar geleden was de opkomst onder 65-plussers met 86 procent het hoogst. Van de jongeren tot 35 jaar ging maar 71 procent naar de stembus, blijkt uit het onderzoek van het CBS. De resultaten daarvan zeggen niks over het stemgedrag bij de komende verkiezingen.

Vertrouwen

De 65-plussers hebben van alle generaties met 29 procent het minste vertrouwen in de Tweede Kamer. Dat was bij jongeren tot 35 jaar een stuk hoger met 39 procent. De middengroep zit er met 33 procent tussenin.

Leeftijd lijkt ook van invloed te zijn op de partijkeuze. 50Plus en het CDA trokken vier jaar geleden relatief de meeste oudere stemmers. D66 en de PVV waren vooral populair onder jongeren. GroenLinks en de SP kregen in 2012 in verhouding veel stemmen van mensen van middelbare leeftijd.