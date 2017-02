Nieuwe inreisverbod VS week uitgesteld

Het nieuwe presidentiële decreet dat het opgeschorte inreisverbod in de Verenigde Staten moet vervangen is een week uitgesteld. President Donald Trump zei eerder op een persconferentie dat hij deze week met een alternatief zou komen om de Amerikanen te beschermen tegen terrorisme. Een medewerker van het Witte Huis heeft nu echter laten weten dat het nieuwe decreet voor "ergens volgende week" staat gepland.

Zijn eerdere decreet om moslims uit zeven landen de toegang tot de VS te verbieden werd door rechters ongeldig verklaard. De president zei in eerste instantie tegen dat besluit in beroep te gaan, maar kwam daar later op terug. In plaats daarvan komt er nu het gewijzigde decreet.

President Trump kreeg veel kritiek op zijn eerdere inreisverbod, onder meer van westerse bondgenoten als van moslimlanden. Maar ook veel Amerikaanse staten waren het er niet mee eens. De rechtszaak die de staat Washington begon, maakt een einde aan de maatregel.