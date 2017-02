Gemeente Baarn betaalt voor weghalen rubberkorrels van kunstgras

De gemeenteraad van Baarn heeft besloten dat de rubberkorrels op kunstgrasvelden op kosten van de gemeente worden vervangen. Het gaat volgens RTV Utrecht om de kunstgrasvelden bij sportpark Ter Eem en om een Cruyffcourt.

Volgens de gemeenteraad staat niet vast dat de rubberkorrels op de kunstgrasvelden veilig zijn voor de gezondheid. Daarom wil een meerderheid het zekere voor het onzekere nemen.

Niet alle partijen zijn het er mee eens. De VVD, het CDA en NuBaarn stemden tegen het plan. Het CDA noemt het "zinloos paniekvoetbal en ruberkorrels-paranoia".

Zembla

Er zijn zorgen over de rubbergranulaatkorrels sinds een uitzending van het televisieprogramma Zembla. In december concludeerde het RIVM dat spelen op kunstgras wel veilig is, maar een nieuwe uitzending van het televisieprogramma zorgt toch weer voor twijfel.

In die uitzending ging het om een onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij stelden zebravisjes en hun embryo's bloot aan water waarin rubberkorrels hadden gelegen. De embryo's stierven binnen vijf dagen en de visjes vertoonden gedragsverandering. Het RIVM liet weten het onderzoek serieus te nemen, maar geen aanleiding te zien om zelf opnieuw onderzoek te doen.