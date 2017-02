'Vrijhandelsverdrag levert wereldeconomie 950 miljard euro op'

Het grootste vrijhandelsverdrag dat de Wereldhandelsorganisatie (WTO) ooit heeft gesloten, kan in werking treden. Met de ratificatie door Tsjaad, Jordanië, Oman en Rwanda is het akkoord nu door 110 landen bekrachtigd. Daarmee is de vereiste tweederdemeerderheid van de 164 WTO-leden gehaald.

"Dit is een mijlpaal in de geschiedenis van de WTO", zegt directeur-generaal Roberta Azevedo. "Dit verdrag levert de wereldeconomie zo'n 950 miljard euro op en 20 miljoen banen. En de grootste winst zal voor de ontwikkelingslanden zijn.

Barrières

Het akkoord werd in 2013 gesloten op Bali en zorgt er vooral voor dat import- en exportformaliteiten sneller kunnen worden afgewikkeld. Goederen importeren kan volgens de WTO nu anderhalve dag sneller. Iets exporteren kan twee dagen sneller gaan omdat barrières door dit verdrag worden weggenomen.

Volgens de WTO zal het voor veel bedrijven die nog nooit iets hebben geëxporteerd makkelijker worden hun spullen en diensten in het buitenland aan te bieden. De kosten van de internationale handel zullen zo'n 14 procent dalen, meldt de WTO. Ook de Europese Unie heeft al ingestemd met het verdrag.