'Deze nieuwe planeten zijn een sensatie: ze staan maar op 40 lichtjaar'

We moeten het bestaan van de zeven nieuwe exo-planeten niet onderschatten, zegt Ellerbroek. "Het is nogal wat. Zeven aarde-achtige planeten die op een gunstige afstand van hun ster staan, waarvan we weten hoe zwaar en hoe groot ze zijn. Op drie van de zeven is de temperatuur waarschijnlijk ook gunstig, maar dat is afhankelijk van of er een atmosfeer om die planeten is."

En dat laatste weten we nu juist niet. Maar er is hoop, vervolgt Ellerbroek. Volgend jaar gaat de James Webb-telescoop de ruimte in, de opvolger van de Hubble. "Daarmee kunnen we verder kijken en kunnen we de oppervlakte van de planeten analyseren, en dan ook wat er in de atmosfeer zit. Over een paar jaar komt ook de Extreme Large Telescope beschikbaar die vanuit Chili extreem kan inzoomen."