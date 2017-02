Eerste zege Andorra in 13 jaar na winst 'duel der dwergen'

Het nationale voetbalelftal Andorra is voor het eerst sinds 2004 weer eens als winnaar van het veld gestapt. Het bescheiden Andorra won in een duel der voetbaldwergen - weliswaar een vriendschappelijke wedstrijd - met 2-0 van San Marino.

Ildefons Lima benutte in het Olympisch Stadion in San Marino na een half uur een strafschop en halverwege de tweede helft zette Cristian Martinez de bezoekers op 0-2. In het restant kwam de eerste zege na maar liefst 4.515 dagen droogte niet meer in gevaar.