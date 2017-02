OS 2024: alleen Los Angeles en Parijs nog over

Toronto en Boston haakten eerder al af

In juli 2015 trok de Amerikaanse stad Boston zijn kandidatuur al in. Er was niet voldoende politieke en maatschappelijke steun. In september van 2015 volgde de Canadese stad Toronto, waar men de financiën niet rond kreeg.

In september van dit jaar maakt het IOC bekend in welke stad de Spelen plaatshebben. In 2020 zijn de Spelen in het Japanse Tokio.

Derde keer

Zowel Parijs als Los Angeles was al twee keer eerder gastheer van de Spelen: Parijs in 1900 en 1924 en Los Angeles in 1932 en 1984.