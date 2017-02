Aarde-achtige planeten ontdekt, mogelijk mét oceanen van water

De zes binnenste planeten zijn bovendien waarschijnlijk rotsachtig. Daarmee zijn ze serieuze kandidaten voor de ontdekking van buitenaards leven. Bovendien laat het onderzoek zien, dat er veel meer aardeachtige planeten in de Melkweg moeten zitten dan gedacht.

Te ver

Vervolgonderzoek moet meer inzicht geven in de samenstelling van de atmosfeer van de zeven planeten bij TRAPPIST-1. Mocht er leven zijn, dan is de kans bijzonder klein dat we ooit kennis maken met deze galactische buren. Want hoewel de ster relatief dichtbij staat in het sterrenbeeld Waterman, is 39 lichtjaar vooralsnog een onoverbrugbare afstand.