Zes snelle Kenianen aan de start in Rotterdam

De organisatie van de marathon van Rotterdam heeft zes snelle Kenianen vastgelegd. Marius Kimutai, Laban Korir, Festus Talam, Philemon Rono, Lucas Rotich en Luka Kanda staan op zondag 9 april aan de start in de Maasstad.

De 28-jarige Kimutai heeft de beste tijd achter zijn naam. Hij werd afgelopen oktober in Amsterdam derde in 2.05.47. Ook de drie jaar oudere Korir zette in die wedstrijd zijn persoonlijk record op de klokken: 2.05.54.

Talam won in diezelfde maand de marathon van Eindhoven. Hoewel hij die race als tempomaker begon en vlak voor de finish nog de verkeerde kant op de werd gestuurd, finishte hij in 2.06.26.

Rono (2.07.07), Rotich (2.07.17) en Kanda (2.07.20) liepen hun beste tijden eveneens in recente marathons.

Eerder werd al bekend dat ook Abdi Nageeye, Michel Butter en Khalid Choukoud, de beste marathonlopers van Nederland, meedoen.

Het parcoursrecord in Rotterdam stamt uit 2009 en staat op naam van de Keniaan Duncan Kibet, die dat jaar finishte in 2.04.27.