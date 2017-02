'Honderd bedrijven willen naar Nederland door brexit'

"Uit onze internationale contacten weten wij dat er circa honderd bedrijven zijn die Nederland op dit moment als serieuze vestigingsplaats beschouwen." Volgens De Boer zorgen de bedrijven direct en indirect voor 5000 tot 10.000 'goedbetaalde' banen. "En dan hebben we het niet over die buitenlandse bedrijven die hier al zitten, en vanwege de brexit hun aanwezigheid willen uitbreiden."

Concrete namen van bedrijven die zich in Nederland willen vestigen wil De Boer niet noemen.Veel buitenlandse ondernemers kijken nog even de kat uit de boom, zegt hij, met het oog op de verkiezingen op 15 maart. "Nederland heeft op dit moment ijzersterke troefkaarten als het gaat om zijn vestigingsklimaat. Maar hoe gaat de politiek daar mee om?"

Expats

Volgens VNO stellen de bedrijven veel vragen over mogelijke aanpassingen in de winstbelasting en de regeling voor expats. "Gaat de winstbelasting meer in de richting van bijvoorbeeld Ierland? Of gaat ze juist omhoog?" Hoogopgeleide buitenlandse werknemers, expats, hoeven de eerste jaren na vestiging in Nederland minder inkomstenbelasting af te dragen.

En het gaat niet alleen om geld. Er moeten meer internationale scholen komen in de grote steden, stelt De Boer. "Nederland moet zijn scoringskansen nog wel verzilveren."