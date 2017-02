Knuffelen met een kussen: kinderboek over seks is 'porno' in Indonesië

Een kinderboek dat seksuele voorlichting moet geven aan kinderen zorgt in Indonesië voor opschudding. Het boek met de titel Ik durf alleen te slapen zou volgens critici pornografisch zijn, omdat er een illustratie in staat van een kind dat lijkt te masturberen.

Ook op Facebook zijn mensen kritisch. "Als het een boek over seksuele voorlichting is, waarom is het dan zo gedetailleerd?", vraagt iemand zich af. Vooral moeders waarschuwen elkaar op sociale media: "Moeders, dit is een boek waar je voor moet uitkijken."

Schrijfster Fita Chakra zou het boek juist hebben geschreven om kinderen alerter te maken op kindermisbruik en om seksuele voorlichting te geven.

Maar volgens correspondent Michel Maas valt dat in Indonesië niet goed. "Het boek spreekt veel te openlijk over seksualiteit en dat is hier not done. Daar breng je volgens hen kinderen mee op ideeën."