Partner vermiste Britse schrijfster schuldig aan moord

Ian Stewart, de partner van de Britse kinderboekenschrijfster Helen Bailey, is door een jury schuldig bevonden aan moord op de schrijfster. Haar lichaam werd in juli gevonden in de beerput in de tuin van haar huis in Hertfordshire. Naast haar lag haar hond Boris, met wie ze drie maanden eerder voor het laatst gezien was toen ze hem uitliet.

De 55-jarige Stewart zou haar om financiële redenen hebben omgebracht. Hij was de belangrijkste erfgenaam van Bailey, die bijna 4 miljoen euro naliet.

Slaapmiddel

Volgens de aanklager heeft Stewart de 51-jarige schrijfster in de weken voorafgaand aan haar dood in het geheim slaapmiddel toegediend. Hij stopte dat waarschijnlijk 's morgens in haar roerei.

Bailey voelde zich hierdoor in toenemende mate versuft en uitte haar bezorgdheid daarover bij familie en vrienden. Ook zocht ze op internet naar een verklaring. Zo werd op haar computer de zoekterm 'ik blijf steeds maar in slaap vallen' gevonden.

De aanklager zegt dat Stewart haar met een kussen heeft laten stikken toen ze zo verdoofd was dat ze zich niet kon verdedigen. Morgen krijgt Stewart te horen welke straf hij krijgt.

Onverwacht

Stewart was eerder getrouwd met een vrouw die in 2010 plotseling overleed. Destijds werd haar dood gezien als onverwacht, maar er waren geen aanwijzingen dat ze een onnatuurlijke dood was gestorven. De politie heeft aangekondigd alsnog een onderzoek in te stellen naar de dood van Stewarts eerste vrouw.

Ook Bailey was eerder getrouwd. Haar man overleed in 2011. Bailey en Stewart ontmoetten elkaar tijdens een praatgroep over het verwerken van verdriet.

Electra Brown

Bailey is de schrijfster van de Electra Brown-boeken, een serie over het leven van tieners. Ze schreef ook boekenreeksen voor een jonger publiek, zoals de series Willow the Woodsprite en Felicity Wishes.