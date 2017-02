OM wil acht maanden cel vanwege bezit kinderporno

Een 71-jarige man uit Woerden krijgt als het aan het Openbaar Ministerie ligt een gevangenisstraf van een jaar, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Hij wordt verdacht van het bezitten van kinderporno.

Justitie kwam de man in 2015 op het spoor na een tip over een seksreis die hij zou willen maken naar Vietnam. Bij een huiszoeking in januari 2016 vond de politie honderden kinderpornografische afbeeldingen en tientallen filmpjes. De man bleek de bestanden sinds 1999 te downloaden. Tegenover de politie gaf hij toe dat hij kinderporno had, maar hij zei dat zijn reis naar Vietnam bedoeld was om vrienden te bezoeken.

De man, Cees C., werd al eens in Cambodja voor kindermisbruik veroordeeld. C. creëerde in de rechtbank onduidelijkheid over de veroordeling daar. Hij zei dat hij voorwaardelijk vast had gezeten, maar uit het vonnis blijkt wat anders.

Volgens RTV Utrecht gaf C. in de rechtbank toe dat hij op jonge jongens valt en zei hij dat hij de kinderporno heeft gedownload. "Het is strafbaar, dat weet ik", zei hij.