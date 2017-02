Korpschef: Wilders niet in gevaar geweest door lekken agent

De korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom, denkt dat de veiligheid van PVV-leider Wilders niet in het geding is geweest door het lekken van informatie door een agent. "We hebben op dit moment geen enkel feit dat wijst op onveiligheid van welke persoon ook", zei Akerboom bij BNR Nieuwsradio.

Verder onderzoek moet nog uitwijzen welke informatie de agent heeft doorgespeeld en aan wie. Ook wordt bekeken welke risico's zijn ontstaan.

Akerboom bevestigde in het interview dat de agent van Marokkaanse afkomst is, maar wilde niet reageren op de aantijging dat de informatie is doorgespeeld aan een Marokkaans-Nederlandse criminele organisatie.

De bewuste agent werkte onder meer aan de beveiliging van Wilders, maar hij zat niet in de inner circle, de groep mensen die Wilders fysiek beveiligen. Hij deed omgevingsscans.

Keihard aanpakken

Het belangrijkste is volgens Akerboom is de veiligheid van de beveiligde personen, onder wie PVV-leider Wilders. "We hebben met iedereen contact, we overwegen of het nodig is om nog extra maatregelen te nemen." Daarbij kan worden gedacht aan andere safehouses voor Wilders, maar die informatie wordt niet gedeeld.

Akerboom zegt aangedaan te zijn door dit nieuwe lek. "Wij vinden dit afschuwelijk. Lekken is uit den boze, dit treft iedere politieman in het hart."

"Een lek is nooit 100 procent te voorkomen, maar we doen er wel alles aan", zegt Akerboom. "Dat begint bij de aanstelling, autorisatie voor systemen, gedrag, er is begeleiding. En als ze in de fout gaan, worden ze keihard aangepakt."

Volgens Akerboom is het aantal incidenten binnen de politie niet toegenomen, maar wel het aantal mensen dat toegang heeft tot vertrouwelijke informatie. "En informatie is handelswaar, interessant voor criminele organisaties."