Rutte neemt 'alle nodige maatregelen' rond beveiligingslek Wilders

Premier Rutte zegt het bericht over het beveiligingslek rondom de beveiliging van PVV-leider Wilders zeer serieus te nemen. Op zijn Facebook-pagina gaat hij vanavond uitgebreid in op het bericht dat een medewerker van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) wordt verdacht van het lekken van informatie naar criminelen. De verdachte zat in het team dat de beveiliging van onder anderen Wilders in goede banen moet leiden.

Rutte noemt het "verschrikkelijk" dat Wilders al jarenlang beveiliging nodig heeft. "Politici moeten hun werk kunnen doen. Altijd en overal. Dat is de bottomline", schrijft hij.

Gesprek

Vandaag hebben Rutte en minister Blok van Veiligheid en Justitie een gesprek gehad met Wilders op diens kamer in de Tweede Kamer. Er zijn van afloop geen mededelingen over de inhoud gedaan, maar zo goed als zeker ging het over de beveiliging van Wilders.

Op Facebook zegt hij terughoudend te zijn met mededelingen naar buiten vanwege de veiligheid. "Maar zeker is, we nemen altijd alle maatregelen die nodig zijn."

Wilders wilde na afloop van het gesprek vanmorgen ook weinig kwijt. Hij twitterde dat hij niet reageert op de kwestie over zijn veiligheid en de actualiteit. De PVV-voorman voegde er wel aan toe dat het een serieuze zaak is die gelukkig ook serieus door het kabinet wordt opgepakt.