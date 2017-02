De wielrenners van Aleppo dromen alweer van de Tour de France

De verwoestingen in de oude stad van Aleppo in Syrië zijn enorm, maar langzaamaan keert het gewone leven terug. De Syrische overheid geeft bij het opruimen prioriteit aan de citadel in de oude stad van Aleppo. Toen correspondent Sander van Hoorn daar vanmorgen rondliep kwam hij een aantal fietsers van de nationale wielerploeg van Syrië tegen. "We hebben voor het eerst sinds jaren weer in Aleppo kunnen trainen", vertellen de renners.

"Het voelt wel vreemd om in zo'n verwoeste stad te fietsen", vertellen de renners. "Maar uiteindelijk zijn we sporters en willen we uitkomen voor ons land." De renners trainen op de weg van Aleppo naar het vliegveld ten oosten van de stad. Lange tijd was die weg in bezit van de rebellen. "Toen fietsten we vooral in Damascus."