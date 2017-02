Politiebond over lek: dit is schrikken geblazen, wederom

Binnen de Dienst Bewaken en Beveiliging komt de arrestatie van deze week hard aan, zegt Struijs. "Het is een mokerslag. Die dienst zit net weer lekker in de lift, er gebeuren mooie dingen. Ik heb gisteren nog met een paar mensen van die dienst gesproken, die balen enorm. Het zijn echt professionals en als er dan één tussen zit die de andere kant op loopt, dat komt heel hard aan."

Struijs hoopt dat er snel wat wordt gedaan met toezeggingen die toenmalig minister Van der Steur al heeft gedaan om meer te doen aan preventie. "Dit verhaal staat niet op zichzelf. We willen politiemensen binnenboord houden. En ook in dit geval weten we niet of er sprake was van groepsdruk, chantage, enzovoorts. Dat moet veel zichtbaarder worden, zodat politiemensen zich veel bewuster kunnen opstellen op het moment dat ze worden benaderd."