De N205 tussen Hillegom en Heemstede is vanmorgen volledig afgesloten door een omgevallen cementwagen. Automobilisten die van en naar Haarlem willen, moeten omrijden. De wagen lekt cement op het asfalt.

Er zijn geen andere voertuigen betrokken bij het ongeluk.

Vermoedelijk is de chauffeur met zijn wagen geslipt. De chauffeur zit volgens de regionale omroep NH bekneld in de wagen. Volgens een politiewoordvoerder was de man nog aanspreekbaar. Hij wordt door de hulpdiensten uit zijn wagen bevrijd.