Volleybalbond vindt opvolger Guidetti: zijn assistent

In de zoektocht naar een opvolger voor de succesvolle bondscoach Giovanni Guidetti, heeft de Nederlandse volleybalbond niet ver hoeven kijken. De vrouwen, vierde op de Olympische Spelen, worden de komende jaren gecoacht door de 36-jarige Amerikaan Jamie Morrison, assistent van Guidetti,

Morrison zit naast Guidetti op de bank bij de Turkse topclub Vakifbank Istanbul.

Morrison is lang actief geweest als assistent bij de Amerikaanse bond. Hij maakte deel uit van de staf van het Amerikaanse mannenteam dat in 2008 goud pakte in Peking. In 2014 werd hij assistent bij het Amerikaanse vrouwenteam, dat dat jaar de wereldtitel greep.

Als hoofdcoach was Morrison in 2010-2011 actief in Oostenrijk, bij SVS Post in Wenen, een team dat veel Amerikaanse internationals telde.