Papieren boek leeft op, maar Bol.com zet in op abonnement e-books

Om meer geld te verdienen met e-books komt webwinkel Bol.com en e-readerfabrikant Kobo met een Spotify-achtige dienst voor elektronische boeken. De bedrijven gaan samen 40.000 titels aanbieden die voor een vast bedrag per maand beschikbaar zijn voor de lezer. Daarmee wordt het verreweg de grootste aanbieder van een 'all-you-can-read'-abonnement.

Op dit moment is onder meer Bruna al actief met Bliyoo, dat 15.000 boeken ter beschikking heeft voor de abonnee. Ook bij de openbare bibliotheken zijn e-books te leen, zo'n 12.000. Bol.com zegt nu ook de nieuwste titels aan te kunnen bieden. Al kan het per uitgever en auteur verschillen hoe snel een boek dat al in de boekhandel ligt ook online beschikbaar is.

Het marktaandeel van e-books is al enkele jaren stabiel. Van alle verkochte boeken is zo'n 5 tot 6 procent een e-book. Bij de boekhandels die papieren boeken verkopen, maken ze zich dan ook niet zo'n zorgen. "We geven gemiddeld 13 euro per boek uit in Nederland", zegt Michael van Everdingen, directeur van de Koninklijke Boekverkopersbond. "Als het abonnement bij Bol.com 10 euro kost per maand, moet je al snel minimaal een boek per maand lezen om het er uit te halen. Dat is best veel."

Uit cijfers van de Stichting Marktonderzoek Boekenvak blijkt dat 62 procent van de Nederlanders nul tot vijf boeken per jaar leest. En 26 procent leest zes tot twintig boeken. Zo'n 5 procent leest 46 tot 70 boeken per jaar.

Groei

"Wij zien na enkele moeizame jaren een opleving van het fysieke boek", zegt Van Everdingen. "De omzet groeit alweer twee jaar. Veel boekhandels zijn inmiddels ook veel meer dan boekhandel alleen. Het zijn plekken waar je koffie kunt drinken en voor je ontspanning in boeken snuffelt. Ik denk dat mensen daar behoefte aan zullen blijven hebben. Bovendien, we turen al de hele dag naar een scherm, dan wil je ook weleens van papier lezen."

Wat in de cijfers niet wordt meegerekend is het aantal e-books dat illegaal wordt gedownload. Schattingen gaan ervan uit dat van alle digitale boeken die gelezen worden, slechts 12 procent legaal is gekocht. Daar ziet Bol.com zijn kansen.

"E-books worden soms nog als te duur ervaren, terwijl ze toch al goedkoper zijn dan gewone boeken", zegt Marjolein Verkerk van de webwinkel. "Daarnaast was het soms te ingewikkeld voor mensen om e-books op hun apparaten te krijgen en was een illegale kopie makkelijker te verkrijgen. Wij hebben nu juist twee jaar aan een systeem gewerkt waardoor dat veel makkelijker gaat. Als dat illegaliteit terugdringt, profiteren ook de uitgevers en de auteurs daarvan."