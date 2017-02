Wekdienst van 22 februari: dit gebeurde terwijl je sliep

Verder vandaag....

De rechtbank in Amsterdam beslist vandaag of de zussen van Willem Holleeder in een openbare zitting worden gehoord. Dat willen Sonja en Astrid zelf namelijk. Willem Holleerder noemde deze actie van zijn zussen eerder al sabotage van het proces. En willen ze dit alleen maar omdat het aandacht genereert, aldus Willem Holleerder.

De gemeente Amsterdam neemt vanaf vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege de wedstrijd Ajax - Legia Warschau die morgen wordt gespeeld. Er is extra politie op de been is om eventueel wangedrag door supporters in de kiem te smoren. Ook wijst de burgemeester een extra veiligheidsrisicogebied aan, waarin agenten preventief mogen fouilleren.

Voor de achtste dag op een rij leggen Italiaanse taxichauffeurs in veel grote steden vandaag het werk neer. Ze zijn boos over de liberalisering van de sector, waardoor ook buitenlandse concurrenten zoals Uber de markt op mogen komen.

Fijne dag!