De sport van woensdag bij de NOS

Na het schaatsen is het tijd voor voetbal. Er worden twee duels gespeeld in de achtste finales van de Champions League: FC Porto-Juventus en Sevilla-Leicester City. In de Europa League staan drie wedstrijden op het programma.

Alle duels zijn te volgen via een liveblog op NOS.nl en via flitsen in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Een samenvatting van FC Porto-Juventus is te zien in het sportgedeelte van Nieuwsuur, vanaf 22.40 uur op NPO 2. Ook blikken we, zowel op televisie als radio, vooruit op de wedstrijd van Ajax donderdagavond in de Europa League tegen Legia Warschau.