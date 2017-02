Nederland grijpt in bij Curaçaose luchtvaart

Nederland grijpt in bij de burgerluchtvaartautoriteit op Curaçao en Aruba (CCAA). Dat heeft staatssecretaris Dijksma aan de Kamer laten weten.

Na een Nederlands onderzoek was eerder al besloten dat rijksambtenaren uit voorzorg geen gebruik meer mochten maken van Insel Air, de grootste luchtvaartmaatschappij op beide eilanden.

Curaçao heeft nu ingestemd met assistentie van de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Tegelijkertijd komt er een intensieve samenwerking op gang om de luchtvaartautoriteiten van Curaçao te versterken en de wetgeving op orde te brengen. Dat gebeurt ook op Aruba, alhoewel de problemen daar niet zo groot zijn als op Curaçao, zegt Dijksma.

Er is veel mis bij de luchtvaartautoriteit CCAA. Zo ontdekte het Nederlandse inspectieteam dat er onvoldoende deskundig personeel bij het CCAA aanwezig is en dat er geen aansturing is van de inspecteurs.

Corruptie

Het Nederlandse inspectieteam ontdekte bijvoorbeeld dat twee inspecteurs een handeltje hadden in vliegtuigonderdelen. Eerst keurden ze een toestel van Insel Air af, daarna leverden ze zelf de onderdelen.

Maar niet alleen de burgerluchtvaartautoriteit krijgt ervan langs, ook het ministerie van Verkeer en Vervoer in Willemstad. CCAA greep als toezichthouder pas laat in bij Insel Air, hoewel de problemen bekend waren bij het ministerie.

Status

Met het ingrijpen van Nederland hoopt Curaçao uiteindelijk ook de begeerde categorie-1-status van de FAA, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, terug te krijgen. Die status verloor het land in 2012 en tot nu toe lukte het geen enkele Curaçaose minister om de problemen op te lossen.

Het eens zo omvangrijke vliegnetwerk van Insel Air wordt nu gedecimeerd. De verbindingen met Aruba, Bonaire en Sint Maarten blijven, maar de rest van alle vluchten naar landen in de regio gaan verdwijnen.